Dupa o calatorie neplacuta cu microbuzul prin capitala, in urma careia o fetita s-a ales cu un cucui, mama acesteia a decis sa se planga la politie. Ce spune soferul cu pricina - VIDEO

Femeia povesteste ca incidentul a avut loc ieri cand a urcat in microbuzul de pe ruta numarul 166 impreuna cu fetita sa de doi ani si jumatate.

Elena, PASAGERĂ: “Nici n-am reuşit să închid bine uşa, şi să pun al doilea picior, când şoferul a pornit. Copilul mi-a lunecat din mâini. A prins-o o femeie care stătea pe scaunul din faţă.”

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Fetita a fost asezata pe scaunul din fata, in acest loc, chiar in spatele soferului, iar in momentul in care conducatorul auto a franat, ea s-a lovit cu fruntea de o astfel de bara.”

La randul sau, soferul spune ca a fost nevoit sa franeze ca sa evite impactul cu o alta masina. Femeia a chemat ambulanta, iar fetita a primit ingijiri medicale la spitalul de urgenta.

Elena, PASAGERĂ: “La spital, medicul ne-a examinat şi a spus că nu e nimic grav, e doar un hematom.”

Indignata de cele intamplate, astazi, de dimineata mama a depus o plangere la politie si a mers si la Centrul de Medicina legala unde au fost examinate leziunile fetitei.

Elena, PASAGERĂ: “Eu vreau nu doar să fie pedesit şoferul. Reau ca toţi şoferii să înţeleagă că nu transportă cartofi sau saci cu gunoi, ci oameni.”

Intre timp administratorii rutei ne-au informat ca au avut o discutie cu soferul dupa care acesta si-a dat demisia. Oricum, acesta risca si o amenda, cazul fiind investigat de oamenii legii, care sustin, ca soferul ar fi trebuit sa cheme politia la fata locului.

Colegii acestuia, soferii de microbuze spun ca se mai intampla astfel de situatii, traficul din Chisinau, fiind neprietenos. Microbuzele din capitala nu sunt dotate cu centuri de siguranta pentru pasageri si, desi, recunosc ca asta i-ar scapa de multe incidente… soferii spun, totusi, ca acestea nu sunt necesare.

Acum doi ani, in urma unor acceidente grave cu implicarea microbuzelor de ruta, municipalitatea a aprobat un regulament cu privire la comportamentul soferilor de microbuze. Intre altele acestia nu au voie sa fumeze la volan, sa vorbeasca la telefon sau sa asculte muzica. In schimb trebuie sa se poarte adecvat cu pasagerii si sa conduca prudent.