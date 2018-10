Dupa o luna, timp in care parintii nu au stiut nimic de el si l-au cautat cu disperare, adolescentul de 16 ani, dat disparut, s-a intors acasa. Ce spune politia

Dupa mai bine de o luna, timp in care parintii sai nu si-au mai putut gasi linistea, adolescentul de 16 ani din Drochia s-a intors acasa. Ofiterul de presa de la IP Sangerei, Lilia Harea, ne-a anuntat ca in tot acest timp baiatul a fost in vizita la cineva, la Chisinau.

Potrivit mamei baiatului, era sambata, 10 septembrie, cand fiul ei de 16 ani si-a luat rucsacul, banii, doua perechi de pantofi si a iesit din casa, iar de atunci nimeni nu stie nimic de el.

O zi mai tarziu, rudele au anuntat oamenii legii despre disparitia baiatului, iar in tot acest timp a fost cautat de catre autoritati, spune politia.

Atunci, contactati de Pro TV, oamenii legii din Drochia care se ocupa de caz, ne-au spus ca, baiatul de 16 ani a mai disparut de acasa si s-a intors peste cateva zile.

Tot politia spunea atunci ca tanarul intra pe retelele de socializare, insa nu poate da de urma lui.