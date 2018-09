Dupa o pauza de doua luni, consilierii din CMC s-au intrunit, dar degeaba. Sedinta nici nu a inceput bine, ca socialistii au si parasit sala. Ceban: "Show - asta e scopul lor..."

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Sedinta a fost convocata cu grave incalcari de legislatie, ordinea abunda in proiecte funciare care nu au nimic de a face cu necesitatile orasului.”

Socialistii s-au arat nemultumiti ca proiectele pe care ei le-au propus nu au fost incluse de ordinea zi. Asa ca, membrii fractiunii socialiste au parasit sala inca inainte ca ceilalti colegi de consiliu sa se adune, iar sedinta sa se inceapa. Astfel, din lipsa de cvorum, proiectele despre care trebuia sa se discute astazi au fost lasate balta.

Ion CEBANU, CONSILIER PL: “La trei ani de mandat ne lasa cu 1600 de proiecte nevotate, sunt problemele orasului. Au lasat lucrurile de izbeleste.”

Andrei COLAI, CONSILIER PLDM: “Este campanie electorala sa faca cat mai mult, show asta e scopul lor.”

Cativa consilieri ne-au spus ca din cele 52 de proiecte incluse pe ordinea de zi unele necesitau sa fie aprobate de urgenta. Astfel ca in acest an consilieri au votat doar 62 de proiecte, in timp ce peste 1600 sunt in asteptare.

Veceslav BULAT, CONSILIER PPEM: “E vorba despre intreprinderi muncipale, tichetare electronica, bani de finantare.”

Liderul fractiunii PSRM din Consiliu respinge acuzatiile si cere sa fie convocat biroul permanent pentru ca sa fie votata o alta ordine de zi in care sa fie incluse si proiectele socialistilor.