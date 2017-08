Dupa o zi de foc, tot orasul s-a mutut aseara in parcul Valea Morilor. Vezi cum s-au distrat - VIDEO

Multi au gasit o oaza de racoare chiar in mijlocul orasului, in Parcul Valea Morilor. Plaja si aleile au fost pline de oameni. Cu toate ca era trecut de ora opt si soarele nu mai incalzea atat de tare, unii au decis sa-si continue balaceala in apa.

Bancile erau insuficiente, asa ca multi s-au asezat direct pe iarba. Unii spun ca traiesc aproape si din aceasta cauza vin foarte des in parc pentru a se relaxa.

"Ne simtit foarte bine. Noi in fiecare seara venim aici."

"Eu traiesc in apropiere si din aceasta cauza des vin sa ma plimb in Parcul Valea Morilor. Cu toate ca e foarte cald, cu cea mai mare placere ascult baietii care canta. Vin aici doar noaptea, deoarece ziua e foarte cald."

Aceasta familie locuieste in SUA, insa pe cateva saptamani a venit acasa.

"E foarte cald aici, am iesit putin si deja ma simt mai bine, mai relaxata. Ar fi bine daca ar merge o masina si ne-ar stropi un pic ca sa ne racorim, dar din pacate nu avem bani din buget ca sa facem asa serviciu pentru cetatenii Moldovei."

O trupa din capitala a incins atmosfera cu muzica live si i-a facut pe oraseni chiar sa danseze.



"Ii cam caldut, dar chiar si baietii care canta pentru noi, pentru oamenii pe biciclete, pentru copii, acest spirit e in aer, aceasta caldura sufleteasca, este foarte bine"

Daca maturii au decis sa se racoreasca cu o bere, atunci copiii se delectau cu o inghetata.



Ieri, la Chisinau unele termometre stradale aratau 51 de grade in plin soare. In urmatoarele zile temperaturile vor scadea usor pana la 33-34 de grade, insa nu vom scapa de canicula. Abia spre joi-vineri izolat vor cadea ploi de scurta durata.

Potrivit meteorologilor cel mai cald a fost la Bravicea, Calarasi unde s-au inregistrat 38 de grade la umbra. In sudul tarii, la Comrat au fost 36 de grade la umbra, iar pentru a se racorii copii s-au balacit in havuzuri.