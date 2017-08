Dupa doua zile de cautari, cadavrul barbatului de 63 de ani, din Anenii Noi, a fost recuperat din raul Nistru - VIDEO

Un alt caz in care si-a pierdut viata un barbat de 63 de ani s-a intamplat in raul Nistru in apropierea localitati Serpeni din Anenii Noi. El a fost cautat ieri toata ziua si abia acum cateva ore cadavrul sau a fost gasit, la 10 kiloemeri de locul unde a intrat in apa. De la inceputul acestui an 68 de persoane s-au inecat in lacurile din tara dintre, care 12 copii.

