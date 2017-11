Dupa patania lui Dodon cu buletinul in limba romana, Vladimir Voronin intreaba jurnalistii in ce limba sa-si citeasca discursul: "Eu romana nu vorbesc"

Vladimir VORONIN: " Eu in rusa sa citesc? "

Reporter: " Romana!"

Vladimir VORONIN: " Eu romana nu vorbesc. Da tu pe mama si pe tata ai intrebat in ce limba vorbesc?"

Reporter: "Romana!"

Vladimir VORONIN: " Mai intreaba odata, intreaba si buneii."

Ulterior, Vladimir Voronin si-a citit discursul in romana, pe care o numeste moldoveneasca. Faza de azi aminteste de incidentul de la sectia de votare, unde si-a exprimat optiunea duminica Igor Dodon. Presedintele a fost intrebat de membrul biroului electoral, liberala Ana Nichita in ce limba vrea buletinul de vot. Igor Dodon a spus ca vrea in moldoveneasca. Tanara i-a spus ca nu are in moldoveneasca, doar in romana, iar Dodon a zis "de care aveti".