Dupa ploile de saptamana trecuta, capitala s-a umplut din nou de gropi, iar drumarii au iesit din nou la carpit asfalt: "Mergi ca broasca testoasa" - VIDEO

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: "Pe strada Constructorilor ar fi nevoie de niste constructori, ca sa repare drumul, care arata ca unul de tara. Pe aici nu a mai fost asternut asfalt din anii 80, iar cel care a mai ramas este spalat dupa fiecare ploaie. Soferii spun ca-si strica masinile si nu prea au cum sa ocoleasca gropile care sunt una langa alta, iar taximetristii de multe ori refuza sa vina pana aici.”

“Daca se poate spune circulati. E spus prea tare. Mergi ca broasca testoasa. Nu sunt gropi dar sunt rapi. Pana am ajuns aici de trei ori am dat cu partea din fata in asfalt”

Si daca taximetrestii mai au de ales, soferii, care locuiesc acolo nu au decat sa circule prin gropi, iar deseori ajung direct la vulcanizare.

“Ne descurcam foarte greu. Uneori facem chiar si pana la 20 minute pentru ca drumul e intr-o stare foarte grava, dar autoritatile nu ne baga in seama si suntem uitati.”

“Fata de alte strazi este macar. Nu sunt numite drumuri, si nu e demn de un oras care e capitala unei tari."

Locatarii de pe strada Constructorilor sunt nevoiti sa parcurga mai bine de un kilometru prin aceste gropi, pana la cea mai apropiata statie de microbuz. Cel mai complicat e pe timp iarna cand nu se curata nici zapada.

“Pana ajungem la microbuz daca ploua si ninge vai de capul nostru. Picioarele sunt ude si murdare. De cand stam aici, niciodata nu am vazut sa repare drumul.”

“Sincer sa va spun, ne este rusine sa chemam pe cineva in ospetie. Cui spui ca traiesti in capitala si vine pe drumul nostru ramane fara cuvinte.”

Oamenii spun ca au cerut autoritatilor sa fie macar acoperite gropile, insa de fiecare data li s-a spus sa mai astepte.

“Au fost de cateva ori, de la pretura si s-au uitat si le-au spus la oameni, o sa fie reparate. In 2017 s-a terminat cu sistemul de canalizare si mi-a spus hai sa terminam cu acesta si sa reparam si nu s-a facut nimic.”

“Posta Veche, la ei nu este Chisinau. Asta e un sat. Nu fac nimic pentru Posta Veche. Ne-am adresat de multe ori, dar totusi bine, bine.”

Seful intreprinderii municipale “Exdrupo” Adrian Boldurescu spune ca aceasta strada trebuie reparata si este inclusa in programul de reabilitare, insa cand se va intampla asta va decide Directia Transport.

Seful Directiei Vitalie Butucel nu ne-a raspuns la telefon. Ciuruita este si strada Gheorghe Codreanu, dar si altele, care s-au umplut de gropi, mai ales dupa ploile de saptamana trecuta.

Muncitorii de la Exdrupo intervin prioritar pe strazile principale. Potrivit sefului de la Exdrupo in urma ploilor de saptamana trecuta, cel mai afectat a fost sectorul Buiucani, unde au aparut cele mai multe gropi.