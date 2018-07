S-au inmultit ca… ciupercile dupa ploaie. Vanzatorii de ciuperci stau pe marginea drumurilor si incearca sa-i convinga pe cumparatori sa le ia marfa. Ce spun specialistii - VIDEO

Pe soseaua Chisinau-Leuseni, in apropiere de Condrita, o femeie incearca sa vanda trei caldari cu ciuperci. N-a vrut sa stea de vorba cu noi. Cand am intrebat-o de unde a cules ciupercile, a lasat caldarile si a fugit in padure.

Specialistii spun ca nu este bine sa cumparam ciuperci de pe unde nimerim. Acestea ar putea fi otravitoare. Primele simptome ale intoxicatiei sunt vome, dureri de cap si slabiciune. In asa caz, trebuie sa beti imediat cat mai multa apa si sa chemati ambulanta.

Adrian PISLARU, SEF SECTIA TOXICOLOGIE, SPITALUL “SFANTA TREIME”: “Este bine si foarte bine imediat sa vina pacientii pentru consultatie la spital. Se pot adresa la cel mai apropiat spital de fiecare dintre pacienti.”

Cumparati ciuperci numai din locurile autorizate. Administratia Pietei Centrale sustine ca la tarabele de acolo, putem gasi doar ciuperci crescute in sere, acestea fiind verificare in fiecare zi de specialisti.

Veceslav TINICA, MEDIC IGIENIST, PIATA CENTRALA: “In Piata au acces numai ciupercile crescute in sera. Ciupercile de cimp si de padure sunt interzise spre realizare si nu o sa le intilniti in teritoriu. In fiecare zi incepind cu sase dimineata. Directia municipala siguranta alimentelor verifica fiecare lot care se presupune spre vinzare eliberind un tichet care garanteaza calitatea marfurilor.“

Specialistii spun ca inainte de a fi expus la taraba, fiecare lot de ciuperci este verificat si abia dupa asta vanzatorul primeste un certificat care confirma ca acestea sunt comestibile. Fiecare cumparator poate cere acest document, iar vanzatorul este obligat sa i-l prezinte la solicitare.

Olga JUNCU, SPECIALIST ANSA: “Nu sunt admise ciuperci care sunt crescute in padure pe campuri. Noi ducem atentia la provenienta ciupecilor verificam prin autorizatie si dupa asta le elibereaza certificat de inofensivitate. Dupa asta noi verificam partida in ce conditii s-au adus si dupa aceasta merge examinarea organaleptica. Suprafata sa fie uscata, nici intr-un caz sa nu fie lipicioasa, sa nu aiba mucus, in afara de asta a nu fie daunatori.”

Aceasta femeie vinde ciuperci in piata de mai bine de un an. Nu le culege ea, ci proprietara serei. Ea spune ca nu se teme sa-si hraneasca intreaga familie cu ele.

“Le aducem de la Piatra Alba, stapina noastra le culege dar eu nu am fost la cules niciodata. Noi le mancam fara frica anume acestea. Le stim ca ele sunt bune si copii mei foarte mult le iubeste. Chiar baietelul crude e iubeste, un doua sa manince crude. Nu avem cumparatori care sa fie suparati.”

Un kilogram de ciuperci costa la piata intre 25 si 35 de lei. Potrivit Centrului National de Sanatate Publica, anul trecut aproape 130 de oameni, dintre care 18 copii, s-au intoxicat cu ciuperci, iar o persoana a murit.