Dupa Prima Casa, vine si Prima Casa 2. Democratii spun ca vor lansa un nou program prin care tinerii, care lucreaza la stat, isi vor putea cumpara o locuinta: "Jumatate din credit il va achita statul"

Vitalie GAMURARI, SEF SERVICIU DE PRESA AL PD: "Asa cum s-a spus si anterior, prin acest program, PD doreste sa faca posibil ca un numar cat mai mare de tineri sa gaseasca acea solutie pentru a procura un apartament. In primul rand, aceasta initiativa este si pentru a stimula, pe cei care vor sa lucreze in institutiile statului, care vor sa activeze in sectorul public.

Acest program care a fost lansat anterior, a fost deja nominalizat, a fost expus si de catre experti, iar in acest context s-a venit cu urmatorul program, care are si o legatura cu primul program Prima Casa.

Este vorba de programul Prima Casa 2. Acest program este unul care este adresat functionarilor publici, este adresat celor care doresc sa activeze in institutiile de stat. Prin cadrul acestui program se incearca de a convinge un numar cat mai mare de tineri care isi doresc sa fie functionari publici.

Vreau sa va spun ca in contextul programului ce a fost prevazut o situatie in care statul asigura si achita o jumatate, se va discuta cu fiecare benificiar in parte, dar statul isi asuma responsabilitatea de a achita jumatate din credit, iar beneficiarul va achita cealalta jumatate plus dobanzile.

Exista conceptul foarte clar al acestui program si speram ca va fi lansat in curand."

Diferenta dintre programul Prima Casa si Prima Casa 2:





Prima Casa:

Beneficiarii pot primi credite de pana la un milion de lei, de la trei banci, cu rata dobanzii de aproximativ 9 la suta. Acestia pot fi cetatenii care au pana la 45 de ani si care au un loc de munca oficial. Totodata nu trebuie sa aiba un alt imobil sau credit ipotecar activ, iar salariul trebuie sa fie de doua ori mai mare decat rata lunara.

Termenul de rambursare a creditului ipotecar va fi de pana la 25 de ani. In cazul in care persoana nu-l va putea plati se va activa garantia de stat care gajeaza creditul in proportie de 50 la suta.

Prima Casa 2





Beneficiarii pot primi credite de pana la 500 de mii de lei. Acestia pot fi cetatenii care au pana la 45 de ani si trebuie sa fie angajati la stat. Termenul de rambursare a creditului ipotecar va fi de pana la 25 de ani. In cazul in care persoana nu-l va putea plati, statul va achita jumatate din credit.