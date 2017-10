Dupa primul punct de control comun moldo-ucrainean Cuciurgan-Pervomaisk, deschis acum 3 luni, altele 12 vor aparea pe tot perimetrul frontierei moldo-ucrainene - VIDEO

Acest lucru a fost convenit ieri de premierii Pavel Filip si Volodimir Groisman, in cadrul unei vizite a oficialului ucrainean in tara noastra. Cei doi au discutat si despre noua lege a educatiei din Ucraina, care obliga treptat minoritatile nationale sa-si faca studiile in limba ucraineana. Ministrul Educatiei de la noi va merge la Kiev in curand pentru a discuta aceasta chestiune.