Dupa Procurorul General, si seful CNA i-a trimis o scrisoare lui Candu. Zumbreanu cere ca audierile in Parlament, pe marginea furtului miliardului, sa fie amanate. Motivul invocat \ DOC

Motivul - echipa de experti ai comitetului Moneyval, care a inceput deja evaluarea situatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, se afla intr-o misiune in Republica Moldova, iar intalnirile si sedintele au loc la sediul CNA. Astfel ca, pana pe 12 octombrie, directorul CNA va participa la intrunirile cu expertii si nu va putea merge, joi, la audirile din plen.

Ofiterul de presa al CNA, Angela Starinschi ne-a spus ca scrisoarea a fost inregistrata la Parlament, iar astazi, la sedinta Biroului Permanent urmeaza sa fie luata o decizie.

Scrisoarea expediata:

Acum doua zile, Procurorul General, Eduard Harunjen i-a trimit o scrisoare presedintelui Parlamentului prin care l-a informat ca refuza sa fie audiat in Parlament in dosarul furtului miliardului. Atunci, Harunjen a spus ca prezentarea detaliilor in acest caz contravine principiilor juridice.

In scrisoarea transmisa lui Candu, Procurorul General sustine ca nu poate sa vina in plen pentru audieri privind furtul miliardului pe motiva ca institutia pe care o conduce este independenta.

In schimb, Harunjen afirma ca seful CNA poate fi audiat si ca acesta ar putea prezenta un raport despre activitatea Agentiei pentru Recuperarea Bunurilor Infractionale.

Scrisoarea trimisa de Procurorul General a fost inregistrata si urmeaza sa fie examinata de Biroul Permanent al legislativului.

Anterior, socialistii au cerut ca guvernatorul BNM, seful CNA si Procurorul General sa prezinte in legislativ date despre recuperarea miliardului disparut din sistemul bancar si sa ofere deputatilor acces la raportul Kroll 2.

In decembrie, BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2, iar in martie - cel final, care a fost transmis organelor de ancheta. Documentul dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns. De asemenea sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la institutiile financiare precum si perioadele in care au fost acordate creditele.