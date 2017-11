Dupa referendumul esuat, liberalii spun ca Chirtoaca a primit un al patrulea vot de incredere din partea cetatenilor. Chiar daca nu revine automat la primarie, primarul suspendat le-a multumit orasenilor - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT, CHISINAU: “Au adus un subiect artificial in opinia publica, in agenda societatii si au dat peste cap viata noastra, toate fara niciun rost, fara niciun folos.”

Dorin Chirtoaca a cerut demisia socialistilor, pentru ca ar fi abuzat de increderea orasenilor.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: ”Astazi Dorin Chirtoaca a primit al patrulea vot de incredere. Tovarasi socialisti, PPEM-isti care ati facut spuma la gura ca Chirtoaca nu a facut nimic in acesti zece ani, a?”

Dorin Chirtoaca le-a multumit celor care au boicotat plebiscitul, printre ele numarandu-se si partidul Democrat.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT, CHISINAU: “Ei au jucat si asa si asa, in Consiliu au jucat pt organizarea acestui referendum, prin judecata cine le-a permis ca sa fie initiat? Aici nebuinitele sunt caile Domnului. Acest referendum presupun eu s-a dovedit a fi si ca o bataie de joc fata de Dodon, stiind ca n-o sa treaca si punandu-l acuma sa fie ridicol in fata societatii.”

Democratii au luat si ei partea liberalilor si intr-un comunicat de presa le-au multumit oamenilor pentru boicot, mentionand ca partidul este gata sa sprijine primaria Chisinau.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT, CHISINAU: “Asta e bataie de joc sa ai mandat de la cetateni si sa nu poti merge la serviciu si un uzurpator sa iti ocupe locul, asta e scuipat in sufletul cetatenilor.”

Mihai Ghimpu a facut haz de gesturile lui Ion Ceban, care de asemenea a iesit intr-o conferinta de presa, imediat ce s-au inchis sectiile de votare.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Parca lucreaza cu ranga sau cu coada harletului.”

Dorin Chirtoaca i-a multumit si unchiului sau Mihai Ghimpu, care a implini ieri 66 de ani.

Dorin CHIRTOACA, PRIMARUL SUSPENDAT AL CHISINAULUI: “Sa-i dorim la Multi Ani si sa ii multumim pentru verticalitatea de care a dat dovada.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Petrecerea deja a avut loc si imi pare rau ca ati pierdut-o.”

Referendumul de demitere a primarului a fost primul in istoria Municipiului Chisinau.