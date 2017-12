Dupa Romania, si Japonia s-a oferit sa investeasca in sistemul medical de la noi din tara. Din 2 milioane de lei donati au fost cumparate aparate medicale de ultima generatie, dar si mobilier - VIDEO

Mai nou, la maternitatea numarul 2 din capitala, toate ecografiile sunt facute la acest aparat de ultima generatie. Medicii spun ca rezultatele testelor sunt mult mai exacte si dauneaza mai putin mamei si fatului.

Miria ZNAGOVAN, MEDIC GINECOLOG: “Acest aparat are o imagine perfecta, nu sunt imagini adaugatoare care ne-ar creea probleme la stabilirea unui diagnostic.”

Ana Stegarescu va aduce pe lume primul sau copil peste cateva saptamani. Femeia spune ca este o mare diferenta intre noul ecograf si cele vechi.

“Fata de cum erau altele mai vechi, acesta sunt mult mai bune, chiar sunt bucuroasa.”

Ecograful a fost cumparat din bani donati de Ambasada Japoniei, de rand cu alte aparate medicale, cum ar fi, de exemplu, acest ventilator performant. La el sunt conectate femeile aflate sub anestezie generala in timpul nasterilor prin cezariana.

Olga USATAI, MEDIC GINECOLOG: “Pe tot parcursul interventii chirugicale pacienta respira, fiind conectata la aparata, aparatul ii dirijeaza operatia.”

Tot din banii japonezilor a fost procurat un electrocoagulutor cu ajutorul caruia se reduc pierderele de sange.

Pavel LASCU, SEFUL SECTIEI DE MATERNITATE: “Sunt de rigumiri unul de trombare si altul de incizie,foarte functional foarte bine se utilizeaza. Pana acum ce metoda utilizati? -Bisturiu clasic traumatic.”

Viitoarele mamici spun ca acum se simt mai in siguranta.

“Nu-i comod sa stai cu copilul pe pat este foarte bine, el se odihneste mult mai bine ca cu mama pe pat, sa nul lovesti.

“Demult trebuia sa ajungem la un nivel mai inalt in medicina si Elecrocoolugatorcred ca sunt mai multe sanse pentru copii si mame.”

“E foarte important mai ales tind cont de atatea anomalii.”

In total Ambasada Japoniei a donat 2 milioane de lei. Seful directiei Sanatate recunoaste ca fara ajutorul japonezilor nu ar fi cumparat nimic.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: “Sigur de unii singuri nu ne-am discurca, nui suntem pentru acesta sustinere dar si municipalitatea faceElecrocoolugator investitii, dupa anul nou am creea un centru de mamologie, ceea ce nu exista in Chisinau.”

Tatiana GUTIUM, DIRECTOR MATERNITATE NR 2: “Am procurat un ventilotor un aparat de anestezie, pentru urgentile chirurgicale, am cumparat un electocologator, un pat pentru nasteri, 3 paturi pentru noi nascuti.”

Ambasadorul Japoniei la Chisinau spune ca isi doreste sa contribuie la imbunatatirea calitatii serviciilor medicale, care difera cu mult fata de cele din Japonia.

Masanobu YOSHII, AMBASADORUL JAPONIEI LA CHISINAU: “Prea multi medici pleaca in strainatate asta e pacat, sigur ca salariile, aveti medici buni dar aparatele nu sunt la nivelul avansat.”

Banii donati de Ambasada Japoniei au fost oferiti prin intermediul programului Kusanone proiect lansat in 2008, de atunci au fost finantate 38 de institutii in Republica Moldova. Anual la Maternitatea nr.2 din capitala se nasc in jur de 1700 de copii.