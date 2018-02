Dupa sase ani de la savarsirea crimelor de la Durlesti si Ialoveni, asasinul se afla inca in libertate. Procurorii care au efectuat sute de prechezitii si teste, au deschis in jur de 50 de dosare - VIDEO

Autorul dublelor asasinate de la Durlesti si Ialoveni din 2010 si 2011 parca ar fi intrat in pamant. Potrivit Ziarului de Garda, procurorii il suspecteaza si de un omor din 2007, dar si de alte infractiuni, despre care nu s-a vorbit pana acum in public.

Pe masa procurorilor stau in jur de 50 de dosare. In toti acesti ani, anchetatorii au retinut zeci de suspecti, au facut sute de perchezitii si mii de probe ADN. Au verificat mai multe versiuni.

Astfel, pana acum nu a fost descoperit, autorul unei crime din 2007 intr-o plantatie de vita de vie. Atunci un barbat a fost impuscat mortal, iar altul a fost ranit. Initial in acest caz a fost gasit vinovat Andrei Craciun, care a fost condamnat la 21 ani de inchisoare.

Insa 2013 Curtea de Apel l-a achitat din lipsa de probe, iar batbatul a fost despagubit cu 1,5 miloane de lei de catre stat pentru ca a stat 5 ani dupa gratii. In 2009, tot in vie, este impuscata mortal o persoana care se afla in masina. Ulterior, un sofer este atacat de un barbat, insa victima reuseste sa fuga.

In 2010, este curmata viata unei fete de 18 si a unui barbat de 31 ani. Cei doi au fost gasiti impreuna langa o masina pe soseaua Ialoveni-Chisinau. Fata era dezbracata si se afla la cativa metri de barbat cu fata in jos. Tot in 2010 inca un caz similar socheaza societatea.

Doi tineri au fost omorati in masina aflata langa o biserica din Durlesti. Baiatul de 19 ani a fost impuscat de doua ori in cap, iar corpul acestuia a fost pus in port bagaj, prietena acestuia de 15 a fost gasita dezbracata pe jumatate.

Potrivit anchetatorilor, ucigasul urma sa mai comita o crima in august 2011, iar atunci urma sa fie prins. Reporterii de la Ziarul de Garda sustin ca in opinia procurilor in spatele tuturor acestor crime sta o singura persoana, care insa pana acum se plimba in libertate.

Victor MOSNEAG, REPORTER ZIARUL DE GARDA: “Am crezut ca este un subiect uitat, fac sedinte aproape zilnic ei spun este important se revenim pentru ca aceste articole ii responsabilizeaza si pe organele de drept. “

Potrivit Ziarului de Garda, 12 procurori investegheaza toate cazurile. Noi insa nu am reusit sa discutam cu niciul dintre ei.