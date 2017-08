Dupa temperaturile de peste 50 de grade, vin ploile. Meteorologii au inlocuit codul portocaliu de canicula cu unul galben de averse cu grindina si vijelii. Sinoptician: "Nu este normal pentru aceasta perioada" - VIDEO

Intr-o duminica in care soarele frigea cu putere, oamenii nu au putut sa stea in case asa ca, au dat buzna la piscine si lacuri. Proaspat amenajata, plaja de la Orhei arata ca un furnicar.

Au venit sa faca plaja la Orhei, oameni din mai multe localitati. Si pentru ca au fost multi, nu prea au avut loc ca sa se balaceasca in voie. In aceeasi situatie s-a pomenit aceasta batrana. Din apa, direct...sub copaci. Soarele arzator nu i-a lasat sa se bronzeze.

Cei care nu au ajuns la stranduri, s-au balacit unde au gasit apa. Mare le-a fost bucuria acestor copii, care s-au scaldat in fantana arteziana din fata garii feroviare din capitala.

La orele amezii, din asfalt ieseau aburi, de fierbinte ce era. In plin soare s-au inregistrat peste 50 de grade. Greu le-a fost soferilor de camioane, care au cautat umbra sub copaci.

“Asteptam ploi...”

Soarele a fost nemilos si cu cei, care vindeau la amiaza pe marginea drumului. S-au copt de caldura, fiind nevoiti sa castige ceva bani.

“Stam cu 5-6 litri de apa.“

Apa a curs siroare si de pe orasenii, care asteptau in statii. Spun ca se simt ca in sauna. Si pentru ca avem nopti tropicale, cu maxime de peste 23 de grade. Aseara sute de locuitori ai capitalei s-au refugiat in parcul Valea Morilor.

Potrivit meteorologilor in urmatoarele zile nu scapam de caldura, doar ca soarele nu va mai frige cu atata putere. De maine avem cod galben de canicula, dar si de vreme instabila.

Natalia CANTER, SINOPTICIAN: “Sunt posibile ploi cu grindina. Ce-i drept nu pe arii extinse. Maxima zilei a fost la Stefan Voda, 38 de grade. Nu este normal pentru aceasta perioada, dar am mai avut asemenea valuri de caldura. Avem cod portocaliu de canicula azi. ”

Spre sfarsitul saptamanii viitoare, temperaturiee vor scadea usor si vor avea intre 29 si 32 de grade.