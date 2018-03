Dupa topirea zapezii in capitala gramezile de gunoaie au aparut ca ghioceii primavara. Daca pe strazile principale e destul de curate, pe alte drumuri sau in curti sunt o multime de mormane de deseuri - VIDEO

Dupa topirea zapezii in capitala gramezile de gunoaie au aparut ca ghioceii primavara. Daca pe strazile principale e destul de curate, pe alte drumuri, in parcuri sau in curti sunt o multime de mormane de deseuri. Primarul Silvia Radu a cerut muncitorilor ca pana la paste sa faca ordine in oras.