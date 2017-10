Zeci de medici de familie s-au pomenit cu datoriii de mii de lei. Ar fi comis gafe la prescrierea medicamentelor compensate, iar acum trebuie sa intoarca banii pentru preparate: “De unde sa platesc“ - VIDEO

Valentina Silta este medic de familie de mai bine de 20 de ani, in comuna Bubuieci, dar pentru prima data s-a pomenit intr-o asemenea situatie.

Iarna trecuta a prescris un antibiotic mai multor bolnavi din localitate, iar acum a aflat ca ea trebuie sa intoarca banii pentru medicament. Ar fi vorba despre aproape 5 mii de lei.

Valentina SILTA, MEDIC DE FAMILIE BUBUIECI: “Eu nu am folosit medicamentele date. Au folosit pacientii. Eu nu am de unde sa platesc. Trebuie sa returnez un salariu, dar eu cu ce sa traiesc. Cu 25 de ani de experienta de munca, primesc un salariu de 5 mii de lei.“

Antibioticul prescris, ceftriaxona, este inclus in lista medicamentelor compensate, doar ca potrivit ordinului autoritatilor din sanatate, este indicat numai pacientilor care sufera de infectii la rinichi. Doctorii insa nu au fost atenti la aceasta precizare si au prescris preparatul si bolnavilor de pneumonie.

Valentina SILTA, MEDIC DE FAMILIE BUBUIECI: “Eu nu puteam pentru pneumonie la copii sau maturi sa tratez cu pastile. Apoi, erau sa fie complicatii si era sa fiu vinovata. Am prescris un antibiotic, care stim ca este eficient. Puteau sa ne atentioneze inca de anul trecut. Sa spuna ca nu prescriem medicamente conform ordinului, dar nu peste un an si ceva.“

Medicul-sef de la Centrul de Sanatate din Bubuieci sustine ca datoriile pe care le are institutia fata de CNAM sunt de aproximativ 8 mii de lei. Sustine ca va incerca sa gaseasca o alta solutie ca sa intoarca banii.

Galina CAPITA-BUNESCU, MEDIC-SEF CENTRUL DE SANATATE, BUBUIECI: “Cand o sa primi dispozitia poate ca o sa intoarcem banii din cei obtinuti in urma serviciilor contraplata. Poate pana la urma se va anula dispozitia, pentru ca intr-adevar asta a ajuns in buzunarul pacientilor si se poate verifica.“

Unii medici de familie ar avea datorii de zeci de mii de lei, mai spun doctorii. Am incercat sa vorbim cu responsabili de la Compania Nationala de Asigurari in Medicina, insa nu am reusit pentru ca toti specialistii ar fi mers sa inspecteze oficiile teritoriale.

Ulterior, printr-un comunicat, CNAM a declarat ca in cazul in care sunt depistate greseli de prescriere a medicamentelor compensate, banii trebuie sa fie intorsi din contul institutiilor medicale, adica sa-i oblige pe doctori sa plateasca. Nu s-a specificat cati medici de familie din tara vor fi nevoiti sa restituie bani.