Durere fara margini la Pohrebeni. Cei trei copii de 7, 9 si 11 ani care au murit inecati intr-un lac erau frati - FOTO si VIDEO

Totul s-a intamplat ieri, in localitatea Pohrebeni din raionul Orhei. Cativa trecatori i-au vazut pe cei trei frati de 7, 9 si 11 ani intr-o barca trecand lacul, dupa care acestia ar fi intrat in iaz, iar mai tarziu hainele lor au fost gasite pe mal. Salvatorii au fost alertati in jurul orei 18:00, pentru a gasi corpurile neisufletite ale celor trei.

Dupa aproape 12 ore de cautari, salvatorii au recuperat corpurile neinsufletite a doi dintre copii, iar in aceasta dimineata in jurul orei 9:15 au gasit si corpul neinsufletit al copilului de 7 ani.

Circumstantele acestui caz urmeaza a fi investigate de oamenii legii.

Vezi aici video: