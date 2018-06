Durere fara margini pentru doi parinti din raionul Falesti. Bebelusul lor de doar douazeci de zile s-a stins, iar ei il acuza de neglijenta pe medicul care a primit nasterea: micutul a fost purtat prin spitale - VIDEO

Andrei si Marina isi cauta dreptate, dupa ce primul lor copil a murit la 20 de zile dupa nastere. Marina spune ca sarcina a decurs bine, fara complicatii. Nasterea insa a fost una complicata, dupa cateva ore de chin ea a adus pe lume un baietel insa acesta nu i-a fost pus in brate, iar medicii nici nu i-au oferit nici o explicatie.

Marina MARCOCI: “A fost o nastere grea, am avut foarte mari complicatii. Copilul a fost foarte mare, dar eu sunt foarte mica. Toate aparatele pe care le-am trecut pe parcurs tot a fost bine. Travaliul de nastere a tinut toata ziua.”

Cat a durat nasterea sotul a asteptat-o in holul maternitatii din Falesti.

Marina MARCOCI: “In timpul nasterii am fost urcata, coborata de pe masa de nastere, de vreo doua, trei ori. De acuma cand am nascut, sotule era in hol, eu nu mai tin minte pentru ca starea era grava. Nu am vazut copilul, numai cat statea pe masa. Dupa ce am nascut eu copilul nu l-am tinut in mana, nu l-am tinut macar in brate, macar sa mi-l arate.”

Marina spune ca a aflat mai tarziu despre ce s-a intamplat cu bebelusul.

Marina MARCOCI: “Nu am stiut situatia, pana sotul nu m-a sunat si m-a anuntat despre toate problemele care erau acolo.”

Si tatal bebelusului spune ca initial medicii au refuzat sa-i spuna cum a decurs nasterea.

Andrei MARCOCI: “Doamna Spinu am intrebato ce s-a intamplat o fugit de mine. Am intrebato inca o data insa nu mi-a raspuns. E cauta aer pentru ca nu s-a pregatit, langa masa de nastere nu a fost necesar. ”

Peste ceva timp, tatal copilului a fost anuntat ca bebelusul este in stare grava si trebuie transportat la spitalul din Balti. De acolo el a fost adus la Chisinau.

Andrei MARCOCI: “L-am dus la Balti peste 20 de minute de la Falesti la Balti, unde au zis ca starea e foarte grava si trebuie de apelat la aviasan, trebuie de dus la Chisinau.”

Medicii de la spitalul nr 1 din capitala spun ca au facut tot posibilul ca sa salveze copilul.

Dorina ROTARU, MEDIC NEONATOLOG-REANIMATOLOG IMSP NR.1, CHISINAU: “La momentul internarii copilul era in stare de coma, copilul avea o stare de soc hipovolenic, o tensiune foarte joasa. Necatand la toate masurile pe care le-am intreprins pe parcursul a 20 de zile nu s-a putut de salva viata copilului.”

Andrei MARCOCI: “Acolo medicii au spus ca e ceva tragic, la nastere la cap i s-a facut o hemoragie si cand la intins si splina. O zis ca daca si ramane in viata nu o sa fie om. La nastere l-a faramat.”

La spitalul din Falesti viciderectorul Nicolae Andries ne-a sugerat sa vorbim cu medicul care a primit nasterea.

“Da-ti sa vorbiti pe tema asta cu vicedirectorul raspunzator pe pneutologie pe raion doamna Spinu Elena.”

Elena Spinu nu a vrut sa ne explice ce s-a intamplat in timpul nasterii. Filmaata cu camera ascunsa ea ne-a spus ca bebelusul avea hemoragie interna si spune ca astfel de cazuri se mai intampla.

“Chiar daca s-a intamplat, asta nu e unicul caz. Sa zicem un caz extraordinar pe Republica, nu este un caz iesit din comun pe Republica. Acestea sunt cazuri care se intampla.”

Familia Marcoci nu au dat mainele in jos si a depus o plangere la procuratura. Responsabilii de la Ministerul Sanatatii spun ca vor investiga acest caz abia dupa ce parintii vor scrie o petitie.