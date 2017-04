E 27 aprilie si de 27 de ani avem tricolor. Pentru a marca ziua drapelului, zeci de bikeri au facut un mars al motocicletelor, fiind insotiti de masinile agentilor de patrulare - VIDEO

Zeci de automobile au fost trase pe dreapta de politisti in Piata Marii Adunari Nationale. Imbracati in uniforme, copiii i-au luat la intrebari pe soferi.

Unii au ignorat agentii de patrulare si au mers mai departe. Au fost supusi testului de catre copii si cativa trecatori. Ziua drapelului a fost marcata si de motocilisti, care au participat la o parada pe mai multe strazi din capitala.





"Suntem patrioţi. Aici locuim şi aici am crescut. Cred că este bine că susţinem autorităţile."

"Este o onoare că avem un drapel şi stemă. Vrem să amintim tuturor că există această sărbătoare."

"- Credeţi că oamenii şi-au amintit ce zi este astăzi? -Nimeni nu ştie. Sincer să vă spun, dacă nu îmi amintea cineva, nu veneam."

Totodata, tinerii de la asociatia ODIP au format harta Romaniei Mari, avand drapele in maini. Ei spun ca la actiune au participat 99 de persoane, ca simbol al celor 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. De dimineata, presedintele Igor Dodon a felicitat Armata Nationala. Iar premierul Pavel Filip a depus flori la monumentul politistilor cazuti la datorie din parcul Valea Morilor.

Pe 27 aprilie este marcata Ziua drapelului national a Republicii Moldova. Sarbatoarea a fost institutita de Parlament, in anul 2010. Tricolorul a devenit drapelul de stat a tarii noastre in 1990, in urma unei decizii a deputatilor din primul legislativ. El a fost arborat pe 27 aprilie 1990 pe cladirea parlamentului de catre Gheorghe Ghimpu.