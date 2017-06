"E foarte cald, eu inchid ferestrele, trag draperiile". Locuitorii capitalei cauta tot felul de solutii pentru a se racori de vremea torida - VIDEO

Aceasta femeie, mama a doi copii, locuieste la etajul 19 intr-un bloc vechi. In ultimele zile, aflarea in locuinta a devenit insuportabila, spune ea.

"Nu pot conecta nici aer condiţionat, nici ventilatorul, pentru că am doi copii mici, e foarte cald, e foarte greu”.





"E mai racoare, iata ma duc sa deschid si cealalta usa, ma duc sub dus putina apa beau”.

Oamenii spun ca incearca sa stea in apartamentele fierbinti cat mai putin.

"E foarte cald, eu închid ferestrele, trag draperiile, de aer condiţionat aş avea nevoie, dar nu am, de aceea şi stăm aici."

Arsita ii determina pe oameni sa gaseasca solutii pentru a se racori. In timp ce unii stau in rand dupa inghetata si bauturi racoritoare, altii fac mici bai in plina strada.

"Am pălăria umedă, o poţi atinge, am o sticlă, mă stropesc tot drumul”.

Si lacurile din capitala, asa murdare cum sunt, au devenit o solutie.

"Ma duc in apa ca e mai racoare”

"Am dorit să ne odihnim, să ne scăldăm, în casă e cald’’.

Pentru un pahar cu apa, aamenii stau la coada in corturile anticanicula.

"Multumim ca au grija de noi, am baut si mergem mai departe”.

"E bine ca puteam lua apa, e prea cald si ne deshidratam”.

Elena CRETU, SPECIALIST PROTECTIE CIVILA, DSE "Pana la acest moment s-au adresat 700 de persoane, le dam un pahar cu apa, pot sa se aseze aici pe pat”.

Cel mai cald a fost astazi la Balti, unde au fost 31 de grade la umbra. Maine, maximele vor urca pana la 36 de grade. Meteorologii spun ca vremea torida se va mentine pana la sfarsitul saptamanii.