E forfota mare zilele acestea in taberele de odihna de la Vadul lui Voda. Administratorii se pregatesc de deschiderea sezonului, dar si de inspectiile celor de la SANEPID - VIDEO

La taberele de odihna de la Vadul lui Voda, toata lumea e pusa pe treaba. In timp ce unii administratori fac mici renovari, altii fac reparati serioase. Este cazul si lui Alexei Burcovschi, care pentru comoditatea copiilor, in acest an a scos bani grei din buzunar.

Alexei BURCOVSCHII, DIRECTOR TABARA: "În acest an noi pregătim bazinul. Am făcut reparaţie totală. Dupa inundaţii el a crăpat.”

Si casutele au fost renovate.

Alexei BURCOVSCHII, DIRECTOR TABARA: "Iată aici toaletele sunt noi. Cabinele de duş şi chiuvetele sunt noi. Totul este nou.”

Ana GALTIN, ADMINISTRATOR TABARA: “Reparaţie este făcută. Uşile le-am schimbat, pereţii i-am vopsit, tavanul l-am reparat. Aproape totul este gata. Aşteptăm copiii.“

Bazinele la taberele de odihna nu mai sunt deja un lux ci o necesitate, asa ca la o alta tabara de la Vadul lui Voda, lucrarile de reparatie sunt pe ultima suta de metri.

Cristina FAMINE, ANGAJATA TABARA: “Bazinul l-am despărţit în două zone pentru copii mici şi pentru copii mai mari. Vrem ca în acest an copiii să se simtă mai în siguranţă, iar bazinul să fie împărţiţ pe zone.”

Si cum in acest an cerintele sanitare sunt mai stricte, administratorii spun ca au facut dezinfectie si dezinsectie, astfel ca cei de la Centrul de Sanatate Publica, sa nu le traga mata pe spinare.

Cristina FAMINE, ANGAJAT TABARA: “Totul a fost prelucrat. Înainte de începerea sezonului încă o dată se va dezinfecta şi se va dezinsecta."

Specialistii de la Centrul de Sanatate Publica din Chisinau indeamna parintii sa fie mai atenti la conditiile din tabere, dar si la normele de igiena.

Luminita SUVEICA, DIR. CENTRUL DE SANATATE PUBLICA, CHISINAU: “Sa intrebe daca au autorizatie sanitara, poate sa vada si care sunt conditiile sa fie asistent medical si sa se informeze mai multe despre aceasta tabara.”

SANEPID-ul va incepe sa inspecteze taberele la sfarisitul lunii mai, astfel ca de pe 3 iunie, acestea sa functioneze. Anul trecut in municipiul Chisinau au fost deschise 10 tabere.