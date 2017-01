E frig de crapa pietrele in Moldova. Putini au fost cei care s-au incumetat sa iasa din locuinte - VIDEO

S-a asternut linistea astazi in capitala, iar pe strazi cu greu intalneai cate o masina. Si daca autoturisme, troleibuze si autobuze mai putea fi vazute, atunci oameni practic nu erau. Putinii trecatori mergeau in pas grabit pe strazi ca sa ajunga cat mai repede la rude sa sarbatoreasca Craciunul pe stil vechi.





Unii au pornit si la tara.





Au fost si din cei care s-au incumetat sa mearga in centrul Chisinaului in speranta ca vor prinde ceva atmosfera de sarbatoare. Nu a fost sa fie insa, si acolo a batut vantul, asa ca oamenii s-au multumit doar cu cateva poze si au plecat acasa in mare graba.



Cel mai reu le-a fost noaptea trecuta persoanelor fara de adapost care au umplut ochi centrul de gazduire de pe strada Haltei. Din cauza temperaturilor joase, institutia si-a prelungit programul in aceste zile si adaposteste oamenii si pe timp de zi. Acolo oamenii primesc un pat, cearsafuri curate si cel putin cate o masa calda.



“Nu e acasă, dar e destul de bine. Este călduţ, confortabil, nu-s probleme. Am încercat să ramân în stradă, dar este foarte greu.”

Acestei femei, centrul de gazduire i-a devenit deja casa de mai bine de 5 ani. Asa cum are grad de invaliditate, locuieste acolo tot anul imprejur. Femeia spune ca nu isi imagineaza cum ar fi sa stea afara in ger.

“Afară nu este tocmai plăcut acum. De asta şi nu ne alungă acum, pe aşa timp. Unde să ne ducem? Nu că aproape, dar chiar e casa mea.”

Totusi capacitatea centrului este limitata, iar oameni fara adapost sunt mai multi decat incap acolo. Administratorii azilului spun ca incearca sa-i adaposteasca pe toti.

Codul galben de vreme rea se va mentine pana luni, spun meteorologii. Pana marti, s-ar putea sa ninga in toata tara, iar noaptea minimele vor scadea chiar si pana la -20 de grade celsius. Abia de vineri, gerul se va mai domoli, noaptea insa temperaturile nu vor urca mai sus de -13 grade.