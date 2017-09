Si-a vazut visul cu ochii, ajungand actrita pe platourile de filmare din Franta. Povestea unei moldovence care a jucat in doua seriale franceze, care sunt difuzate acum pe post. Cum i-a reusit - VIDEO

“-Ca noi? -Ca noi, iubirea mea. -Punem putina muzica? -Da, pune.”

In aceste secvente, Ana Daud joaca rolul unei imigrante din Sankt-Petersburg, care odata ajunsa in Franta se indragosteste de un barbat cu 40 de ani mai mare decat ea. Iar lumea o judeca, pentru asta.

Ana DAUD, ACTRITA IN FRANTA: “Acest personaj este foarte pozitiv, unul foarte dulce, care este indragostit, foarte zimbitoare.”

Personajul i s-a potrivit ca o manusa, spune Ana, care este solicitata mai cu seama sa joace astfel de roluri.

Ana DAUD, ACTRITA IN FRANTA: "Vorbesc in limba franceza, respectiv rolurile intra intr-un anumit cliseu. Actrite blonde, inalte, dragute sunt in Franta, dar care vorbesc cu un accent natural nu sunt.”

Acest serial, cat si altul in care joaca moldoveanca sunt difuzate acum pe posturile de televiziune din Franta. In cel de-al doilea film, Ana intra in pielea unei proxenete.

Ana DAUD, ACTRITA IN FRANTA: “Pe mine intotdeauna m-au atras rolurile negative. Astea sunt mai interesante de jucat, situatii in care te dezlantuie si dezvaluie o parte din tine.”

Ana a are 28 de ani si spune ca drumul in Franta a fost destul de lung. Mai intai ea si-a facut studiat la Academia de Muzica Teatru si Arte plastice, apoi a urmat un master in acelasi domeniu la Moscova.

Dupa studii a plecat sa locuiasca la parinti care muncesc in Spania. Acolo a decis sa-si incerce norocul la mai multe castinguri, pentru seriale, organizate in Franta. Acum spune ca salariu de actrita ii asigura un trai decent.

Ana DAUD, ACTRITA IN FRANTA: “Am diferite ajutoare din partea statului anume in momentele in care nu lucreaza. Este un statut care ne permite in acele momente sa nu murim de foame.”

Ana crede ca atuul ei este, tocmai, talentul ei este de a intra in pielea personajelor sale. Femeia, originara din Hancesti, spune acum colaboreaza cu un scenarist la scrierea unui spectacol de teatru inspirat din viata moldovenilor, iar in 2018 va fi juca intr-o piesa istorica.