E vremea piersicilor. Motivul pentru care un fermier din Causeni le vinde cu 2 lei kilogramul, in timp ce in unele piete fructele ajung sa coste si 20 de lei - VIDEO

Cati piersici pe copac, atatea probleme au anul acesta agricultorii care cresc acest tip de fructe. Mai intai se plang ca productia este in jumatate fata de anul trecut, din cauza ninsorilor si a ingheturilor din aprilie. Iar apoi - ceea ce culeg, nu au unde vinde ori dau la preturi de nimic. Un fermier din Causeni, de exemplu, vinde piersicii din livada si cu 2 lei per kg. In timp ce in unele piete acestia ajung sa coste si 20 de lei.