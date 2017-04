E zapada multa si peste Prut. Doua autocare de pe ruta Bucuresti-Chisinau, pline cu pasageri, majoritatea moldoveni, au ramas blocate intr-o localitate de langa Vama Albita - VIDEO

Rodica CAȚ, PASAGER: “Dezastrul s-a inceput de cand am ajuns la Barlad. Era foarte multa zapada, liniile de telefon cazute, ne-am speriat ca se incalcise autocarul, a mers foarte greu spre Crasna ne-am ingropat de tot.”

Rodica a pornit cu autocarul de la Bucuresti noaptea trecuta. Pe la 4 dimineata a ajuns in Vaslui, insa, mai departe drum nu mai era. In aceeasi situatie s-au pomenit alti aproape 50 de pasageri, care se aflau intr-un alt autocar de pe ruta Bucuresti-Chisinau. Femeia spune ca nu s-a mai pomenit intr-o asemenea situatie nici pe timp de iarna.

Rodica CAȚ, PASAGER: “Chiar iarna asta am avut drum la Bucuresti, dar asa ceva nu am mai patit. Tin minte doar prin 81 ceva de genul asta si a fost in timpul iernii.”

Abia dupa 9 ore, cat au stat blocati in nameti, au ajuns in zona utilajele speciale care au curatat drumul, iar autocarele au pornit spre Moldova. Insa problemele par sa nu se opreasca aici, intrucat si pe drumurile nationale zeci de vehicule stau blocate. Asta au patit si cativa moldoveni, care au reusit sa treaca vama romana, insa la intrarea in tara, nu au mai putut inainta.

Laris SOROCOVICI, PASAGER: “Suntem blocati de la ora trei, drumul spre Chisinau..de la 6 40 am telefonat la directia transport, 13 sunete am facut..s-a promis ca se va curati, dar nu avem niciun rezultat. Suntem flamanzi, obositi la maxim.”

Potrivit politiei de frontiera, din cauza ninsorilor abundente opt puncte de trecere au fost inchise. Autoritatile le recomanda oamenilor sa evite calatoriile.