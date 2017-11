E ziua marilor reduceri. La noi, preturile nu sunt atat de mici, astfel ca proprietarii magazinelor atrag cumparatorii cu altceva. Cum ar fi ... burgeri negri. Ce preturi au fost afisate

“Sunt proaspeti, astazi le-au adus. - Da, mersi.”

“Prima data pe neasteptatE, nici nu stiu ce e asta. Cel mai bun cand e gratuit.”

“- E diferit? - Da, e gratis.”

Toti cei care au intrat astazi in acest magazin de obiecte de interior s-au ales nu doar cu produse mai ieftine dar si cu burgeri, ceva mai neobisnuiti.

“Arata ciudat. - Ciudat, dar e gustos. - Arata neobisnuit? - Sigur. -Nu ati mai gustat burgeri negri? - Niciodata.”

Sergiu CRETU, DIRECTOR MAGAZIN: ”Am insistat sa fie negri sa fie chiar parte din traditia asta sa asocieze oamenii black friday cu burgerii negri.”

Nici macar burgerii nu i-au multumit pe deplin. Oamenii spun ca si-ar dori preturi si mai mici.

“Pe trepte este indicata o reducere de 15%, iar in magazine – 10%. Marketing inselator. De altfel, ca de fiecare data.”

“Nu este un black friday veritabil cum este peste hotare. Este doar o initiere.”

“Noi stim de chestia asta, stim de reduceri, dar noi suntem ocupati, lucram la sapa, prasim foarte mult. Si am venit in oras sa vedem cum e aici. - Si cum e aici? - E cald, e bine.”

”Daca ar fi odata in luna ar fi foarte bine.”

“Pe noi reducerile nu ne intereseaza, noi cumparam de toate, asa ca 50 sau 10 procente reducere, nu conteaza.”

Mult mai generoasa a fost o librarie din capitala, care a pus la bataie carti populare printre cititori, la un pret deloc de neglijat.

“La noi la sud este o gama mult mai mica, aici sunt carti deosebite si plus sunt si reducerile si profitam de ocazie.”

”Mai mult prietena mea s-a pregatit si eu am fost ala care a scos banii din buzunar.”

Proprietarul acestei librarii spune ca de Black Friday vinde tot atatea carti cat intr-o luna.

Ion BARGAN, MANAGER LIBRARIE: “Nu iesim in pierdere. Bineinteles castigul per carte este mic, dar per volum este mult mai mare.”

Atfel de promotii puteau fi vazute astazi in tot orasul. Moldovenii insa deocamdata sunt sceptici si nu dau inca navala, asa cum se intampla peste ocean. Unele magazine pastreaza reducerile si pe timp de weekend.