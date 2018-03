Echipa PROTV a gasit persoana, care ar fi pierdut banii intr-un bloc din sectorul Buiucani, dar si cea care i-a gasit. "Era pensia mea pentru o luna". Barbatul povesteste cum s-a intamplat totul - VIDEO

In timp ce echipa PRO TV se afla azi la fata locului, a dat peste persoana care se crede ca ar fi pierdut banii. Este vorba de un batran in varsta de 74 de ani, care locuieste in acel bloc. In ziua cu pricina barbatul si-a luat pensia si presupune ca nu a dosit bine banii in buzunar.

"-Eu i-am pierdut in lift cred ca i-am scapat. -V-ati adresat la politie? -Nu. -De ce? -Pai unde sa-i caut? Cine o sa-i gaseasca? -Vecina dumneavoatra i-a gasit. -Da? Multumesc mult, dar care vecina? Din ce apartament? -Ce suma ati pierdut? -Peste 3 mii de lei. -Cum ati pierdut banii? -M-am dus la magazin si i-am pus repede in buzunar si cred ca i-am scapat jos. -Va porneati la magazin cu 3 mii de lei? -Am fost si am luat pensia, pe urma am fost la magazin si am luat paine si m-am dus acasa. Si cand ati ajuns acasa? -Nu-s banii. Si m-am dus la magazin si mi-au spus ca nu ati uitat nimic. -Pai acolo este un anunt ca cineva a pierdut o suma de bani. -Eu nu citesc anunturi. -Nu e suma mare, dar eu nu lucrez nicaieri si sunt pensionar.", a spus barbatul.

Politia de sector a analizat spusele pagubitului si precizeaza ca acestea coincid cu realitatea.

Tot astazi am dat si de persoana care a gasit banii in lift. Femeia spune ca i-a observat in momentul in care se intorcea acasa de la munca si i-a luat la ea. Pentru ca nu a primit nicio informatie ca cineva din bloc iar fi pierdut, a doua zi femeia a mers cu banii la politie.

"Eu i-am gasit marti, in fata blocului si am asteptat sa fie un anunt ceva josm dar nimeni nu a anuntat ca i-a pierdut si am mers la politie. EU veneam acasa pe la ora trei. O parte erau in bloc, iar o parte in fata blocului, dar politia mi-a zis sa nu dau toate detalii. Nu vreau nici o recompensa, dar i-am dat ca politia sa gaseasca mai repede proprietarul", a spus femeia.

Omenii legii au precizat ca pana azi 5 persoane au solicitat sa revendice suma.