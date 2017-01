Ecologistii ii acuza pe cei de la Spatii verzi ca taie arborii fara a avea un plan stabilit din timp. Reactia intreprinderii municipale - VIDEO

Oamenii de mediu cred ca angajatii spatiilor verzi taie arborii in stanga si in dreapta fara o evaluare prealabila. Asa se face ca in ultimii 25 de ani, suprafata spatiilor verzi din capitala s-ar fi redus cu pana la o mie de hectare. Cei de la intreprinderea municipala sustin contrariul si cred ca ecologistii nu fac decat sa dezinformeze publicul.