Economia tarii este proasta, spun socialistii, care au decis sa-l cheme la raport pe Chiril Gaburici. PSRM a inregistrat in Parlament o motiune simpla impotriva ministrului Economiei - VIDEO

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: “Motiunea este de a determina ministrul sa participe la dezbtare sa ne vorbeasca despre taierea locurilor de munca. Politica promovata de minister nu serveste interesele cetatenilor. “

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Aparent este totul ok. Ea va fi examinata de comisia de profil.”

In document socialistii au invocat prognozele economice sumbre pentru anul 2018, ii invinuiesc de toate pe cei de la minister. Chiril Gaburici ar urma sa vina in plen, in cel mult doua saptamani, si sa explice cum stau lucrurile.

Pe socialisti nu-i intereseaza insa diploma de bacalaureat, un subiect controversat, de altfel, despre care Chiril Gaburici evita sa vorbeasca de fiecare data.

Chiril Gaburici nu a reactionat deocamdata. El a ajuns sef la economie, acum o luna, dupa remanierile guvernamentale anuntate de Vlad Plahotniuc. In 2015, Gaburici a fost premier.