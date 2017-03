Eduard Grama nu mai este ministru al agriculturii. Presedintele Igor Dodon a anuntat pe facebook ca a semnat decretul

In mesajul postat pe reteaua de socializare, Dodon a mai scris ca este gata sa semneze decrete de demisie pentru toti membrii guvernului Filip, asa cum executivul ar fi plin de demnitari corupti. Interimatul functiei va fi asigurat deocamdata de vice ministrul Iurie Usurelu. Eduard Grama a fost retinut acum cinci zile, fiind banuit de luare de mita in dosarul de instrainare a 30 de ha la Stauceni, aflate in proprietatea Colegiului de Viticultura. Acum Grama este in arest la domiciliu. El pledeaza nevinovat.