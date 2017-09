Ei sunt concurentii care au trecut mai departe in a patra editie Vocea Romaniei. Vezi aici prestatiile lor - VIDEO

In cea de-a patra editie Vocea Romaniei, antrenorii si-au imbunatatit strategiile pentru a-si aduce in echipe cele mai bune voci din acest sezon!

Drumul spre cele mai bune voci e pavat cu lupte aprige, dar uneori concurentii contraataca!

Concurentii stiu foarte bine ce vor si sunt hotarati sa impresioneze! In cadrul auditiilor pe nevazute, unii dintre ei au venit convinsi ca vor alege o anumita echipa. Insa lucrurile s-au schimbat radical pentru cativa dintre ei.

Vocea lui Amir Arafat a starnit valuri de controverse in randul antrenorilor. Cand au vazut de ce e in stare, toti si l-au dorit in echipa lor.

Vezi aici prestatia lui!



Muzica a ajutat-o sa treaca peste momentele dramatice din viata sa! Oana Mirica a dat totul pe scena Vocea Romaniei.

Vezi si tu momentul dedicat tatalui sau!



Antrenorii nu s-au putut abtine cand au auzit piesa pe care a cantat-o Horatiu Haiduc. Au inceput sa danseze de la primele acorduri

Vezi aici prestatia lui!



O voce speciala, o chitara si o piesa geniala! Loredana l-a privit fascinata pe Andrei Barz. Cand au aflat cati ani are, antrenorii au fost surprinsi.

Vezi aici prestatia lui!



Mai rar asa voce. Spectacolul de pe scena a provocat scantei intre antrenori. Toti patru s-au luptat pentru Bianca Onet, insa doar unul a castigat.

Vezi aici prestatia ei!



Loredana: "Oh! Wow! Ce aparitie!". Smiley nu a avut nicio sansa in fata discursului Loredanei. Desi a incercat sa il convinga sa vina in echipa lui, Rufus Martin a decis.

Vezi aici prestatia ei!





Pentru o voce ca a Annei-Marie Ionescu , scaunele nu putea sa ramana neintoarse. A cantat fantastic piesa "Love On The Brain" si si-a atins scopul.

Vezi aici prestatia ei!

Maria Radeanu are doar 17 ani si un potential enorm! A interpretat hit-ul "Someone Like You", al lui Adele, si a facut show total.





Vezi aici prestatia ei!