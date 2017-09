Ei sunt concurentii care au trecut mai departe in a treia editie Vocea Romaniei. Vezi aici prestatiile lor

A fost o seara incendiara, plina de muzica buna, multe emotii, reactii incredibile si sfaturi de urmat, iar declaratiile antrenorilor au fost uimitoare.

Amedeo Chiriac nu a fost sustinut de-a lungul timpului de familie sa isi urmeze visul, dar nu s-a dat batut. Desi a plans inainte sa urce pe scena a facut show in fata antrenorilor.

Ioan Mihail Tirica crede ca poate ajunge Vocea Romaniei si a dat totul pe scena. A interpretat "Use Somebody" de la Kings Of Leon si a cucerit.

Marius Alexandru Stoica este jurnalist de meserie, dar iubeste muzica. Scena a fost a lui din primele secunde, iar toti au fost fermecati de interpretarea sa originala.

Cretu Andrada are numai 17 ani, dar canta de la varsta de 5 ani. A vaut o interpretarea dumnezeiasca si a intors 3 scaune la Vocea Romaniei.

Roman Olga a venit pentru a doua oara la Vocea Romaniei, dar acum a reusit sa intoarca toate cele 4 scaune. Vocea ei a primit ropote de aplauze.

Uruc Amalia s-a facut remarcata inca din primele secunde. "Este copilul atomic", iar pe scena a dovedit ca isi merita aceasta porecla mai mult dec`at oricine.

Razvan Marcuci vrea sa oamenii sa se regaseasca in muzica pe care o face. Cand l-a auzit cum canta, Tudor Chirila a apasat imediat butonul.

Lidia Isac a participat si la Vocea Frantei, iar in curand va lansa o piesa. Interpretarea ei a fost impecabila, iar Tudor Chirila a aplaudat-o in picioare.

