O noua zi in "Tabara Barbatiei". 10 echipe au luptat cu flacarile in "Tabara Barbatiei" pentru a intelege misiunea unui pompier la stingerea unui incendiu - GALERIE FOTO/VIDEO

Potrivit DSE, tabara Barbatiei continua cu a treia zi de probe, care pun la incercare ingeniozitatea, rabdarea si spiritul de echipa. Cea de-a doua parte a probei, a constat in stingerea focului cu stingatoare, acestea fiind primele mijloace de interventie. si la aceasta proba, echipele constituite din fete si baieti, s-au intrecut in repeziciune si perfectionism. in cea de-a doua parte a zilei, sint preconizate alte probe, printre care „stafeta combinata”, „Surpriza„ si „Miss si Mister Salvator„.

Tabara organizata se defasoara pe parcursul a patru zile, in satul Moscovei, raionul Cahul.