El este soferul care a ajutat-o pe femeia din Ungheni sa nasca in taxi: "Cand am auzit primul strigat al bebelusului am inteles ca totul e bine". Femeia barbatului a aflat din presa ca sotul sau este un erou - FOTO

Barbatul de 32 de ani spune ca initial i-a fost frica, insa si-a luat inima in dinti si a ajutat-o pe femeie sa aduca pe lume bebelusul.

Astfel, imediat dupa ce femeia a nascut, barbatul i-a legat buricul bebelusului cu un tifon pe care il avea in trusa medicala din masina, a luat o plapuma si a invelit-o bine pe micuta, iar in momentul in care a auzit primul strigat al fetitei s-a bucurat si a inteles ca totul este bine si ca fetita e in afara oricarui pericol.

Marin este casatorit si are 4 copii si spune ca in 2005 a asistat, la spital, la nasterea unuia dintre cei patru copii ai sai.

Sotia lui spune ca a aflat din presa despre gestul sotului sau si ca este extrem de mandra de asta.

