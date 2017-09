El e cel care le-a spus oamenilor legii ca i-a dat mita lui Vlad Filat si tot el se declara inamicul coruptiei. Ilan Sor: " Ei incearca sa ma faca tapul ispasitor in cazul bancar"

Formatiunea lui Sor se pregateste deja pentru alegerile parlamentare din 2018, asa ca primarul de Orhei are deja intrevederi cu membrii si simpatizantii formatiunii. Ilan Sor le-a spus acestora, potrivit unui comunicat de presa, ca va lupta cu fenomenul coruptiei. Asta desi Sor s-a autodenuntat, spunand oamenilor legii ca i-ar fi dat mita lui Vlad Filat, sub forma de bani si cadouri.

Desigur, preocuparea noastră principală va fi eradicarea corupţiei! Mulţi vorbesc despre lupta împotriva corupţiei. Dar puţini sunt cei care sunt dispuşi să meargă până la capăt.





Eu, personal, am devenit primul care a declarat oficial despre faptele de corupţie în cele mai înalte eşaloane ale puterii. Cazul bancar, falimentul instituţiilor financiare, sunt tocmai rezultatul manifestării corupţiei în rândurile celor mai înalţi funcţionari, inclusiv Prim-Ministrul, şi oamenii de afaceri apropiaţi acestuia. Aceste acţiuni factologice le-am relatat organelor de anchetă şi societăţii.





Ei încearcă să mă facă „ţapul ispăşitor”în cazul bancar, în legătură cu "miliardul". Dar judecaţi singuri. Dacă aş fi fost vinovat, aş coopera cu ancheta? Aş aştepta arestări şi persecuţii? Nu mi-ar fi fost mai uşor să părăsesc ţara, să cheltuiesc în regiunile calde pretinsele fonduri furate?» sustine Ilan Sor.

In iunie, Sor a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, fiind acuzat ca ar fi obtinut din Banca de Economii peste 5 miliarde de lei, pe care i-ar fi spalat ulterior prin firme off-shore. Atunci, aflat in arest la domiciliu, primarul Orheiului a fost eliberat, pana cand se va pronunta sentinta definitiva. El se declara nevinovat. Tot el este autorul autodenuntului, in baza caruia a fost retinut Vlad Filat. Sor le-a spus oamenilor legii ca i-a dat fostului premier bani si cadouri scumpe.