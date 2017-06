Eleva de nota 10. Cat altii tremura la bacalaureat, ea doarme si isi cauta rochie pentru bal. Regina Mogorean a fost scutita de doua examene cu 10 din oficiu - VIDEO

Bacalauretul e floare la ureche - o spun cu incredere elevii care au invatat toti anii de liceu. Unii, dorm sau se plimba in timp ce colegii lor tremura in fata camerelor de spraveghere. Si asta pentru ca au fost scutiti de la unele examene. In aceeasi situatie este Regina Mogorean, o eleva de nota 10 de la liceul Mihai Viteazul.