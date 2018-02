Elevii care au picat la examenul de Bacalaureat ar putea sa-l sustina repetat de mai multe ori pe an daca Parlamentul va aproba o initiativa venita din partea GPE - VIDEO

Deputatii din Grupul Parlamentar Popular European considera ca e nejustificat si mult prea mare termenul de asteptare pentru repetarea examenelor la care elevii au luat note mai mici de cinci.

Valeriu GHILETCI, DEPUTAT PPE: ”Avem peste 7 mii de absolventi care nu sustin examenul de Bacalureat. Am propus sa avem sesiuni suplimentare la cele doua pe care azi le avem.”

Deputatii au propus 4 sesiuni de examinare, cu doua mai mult decat pana acum.

Valeriu GHILETCI, DEPUTAT PPE: ”Cel mai apropiat model este cel din Romania.”

”Am lasat Guvernul sa stabileasca aceste termene. Urmatorul examen ar putea sa fie in luna septembrie si una sa fie in primavara.”





Pentru aceasta insa elevii vor trebui sa plateasca o taxa.

Valeriu GHILETCI, DEPUTAT PPE: ”Ar insemna cheltuieli publice. Niste costuri minime necesare pentru organizarea unei sesiuni de bacalaureat.”

“Consideram ca nu cheltuim bani publici, dar oferim absolventilor de liceu sanse in plus ca sa sustina acest examen mai devreme."

Liceenii, fireste, sunt incantati de initiativa deputatilor, ii nemultumeste insa ca trebuie sa suporte cheltuielile.

“Nu stiu ce suma as fi gata sa platesc, e un examen de stat si ar trebui sa fie gratis.”

“Daca il dai in septembrie sunt universitati d epeste hotare care-ti permit si in al doilea simestru sa incei cursul.”

”Cred ca nu este tocmai corect. Si asa acum peste tot sunt studii cu plata. Dimpotriva, trebuie sa oferi sansa copiilor sa se manifeste.”

“Un an intreg ca e mai mult psihologic sa astepti. Nu stii, daca nu dai de data asta mai ai inca un an de asteptat."

“O propunere binevenita. Poate elevii reusesc sa sustina examenul daca nu din a doua, cel tarziu din a treia. Eu as fi gata sa dau bacul din prima si nu m-am gandit la a doua sesiune.”

Proiectul a fost trimis spre avizare Guvernului. Ministerul Educatiei a precizat ca modificarea Codului Educatiei presupune o intreaga procedura, asa ca cel mai probabil schimbarile nu vor fi aplicate la bacalaureatul din acest an.

Ion MISCHEVCA, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL MINISTERUL EDUCAȚIEI: “Nu vad timp pentru a intra in vigoare modificarea respectiva in cazul in care va fi adoptata. In ce masura se va pputea realiza acest lucru dat fiind faptul ca in timpul anului institutiile de invatamant activeaza. Sesiunile sunt gratuite, nu vad de ce am obliga restantieii sa sustina contra cost.”

Anul trecut rata de promovare la bacalaureat a fost de 81,24%.