Elevii care vor sa deprinda o meserie mai au la dispozitie o zi pentru a depune actele la colegii si centrele de excelenta - VIDEO

Vrand sa faca o meserie Constantin Armasu din Chistelnita, Telenesti a venit sa depuna actele la Centrul de Excelenta in Constructii din capitala. Tanarul spune ca in prima etapa a depus actele la Colegiul de Informatica, dar pentru ca nu a fost admis la buget, iar contractul era de peste 7000 mii de lei a decis sa-si aleaga alta meserie.

Constantin ARMASU: “Inca ma gandesc la instalarea gazelor. Cu aceasta profesie o sa-mi gasesc”.

Directorul institutiei spune ca pentru a doua etapa au ramas neacoperite doar locurile la contract.

Valeriu PELIVAN, DIRECTOR CENTRUL DE EXCELENTA IN CONSTRCUTII: “La Tehnologia materialelor de constructii nu au fost acoperite 7 locuri la buget. La aceste sapte locuri au fost depuse 19 cereri in a doua etapa”.

Mai putin solicitata in prima si a doua etapa de admitere este specialitatea Constructia si exploatarea drumurilor, desi ducem lipsa de specialisti.

Valeriu PELIVAN, DIRECTOR CENTRUL DE EXCELENTA IN CONSTRCUTII: “De exemplu la constructia drumului Sarateni- Soroca toti angajatii tehnicieni si igineri au fost adusi de peste hotare din Romania si Turcia. Muncitorii simpli au fost agajati de la noi. Si agentii economici duc o lipsa de specialisti in acest domeniu”.



Nici Centrul de Excelenta in Transporturi nu a dus lipsa de candidati desi putini au ales sa depuna actele in penultima zi. Alexandru Untila a venit sa semneze contractul si sa depuna actele in locul feciorului.

Alexandru UNTILA: “L-am indrumat ca este o profesie foarte buna- Echipament electric. Sunteti sa gata sa scoateti bani din buzunar? Principalul sa invete.”

La Centrul de Excelenta in Transporturi in prima etapa au fost acoperite practic toate locurile atat la buget, cat si cele cu taxa, iar in a doua etapa au fost completate locurile doar la doua specialitati Exploatarea Tehnica si reparatia automobilelor si la Traficul Marfuri si pasageri.

Boris RUSU, DIRECTOR, CENTRUL DE EXCELENTA IN TRANSPORTURI: “Dansii au completat locurile disponibile care le-am propus noi si dansii au acceptat”.

Directorii centrelor de excelenta spun ca in ultimii ani se atesta o scadere drastica a numarului de elevi.

Boris RUSU, DIRECTOR, CENTRUL DE EXCELENTA IN TRANSPORTURI: “Daca acum paru ani avem 1200 de cereri acum am ajus la 600”.

Valeriu PELIVAN, DIRECTOR CENTRUL DE EXCELENTA IN CONSTRCUTII: “Absolventi de studii gimnaziale sunt mai putini. Chiar si dupa inamatriculare in timpul anului de stuii pleaca multi elevi pleaca cu famiile peste hotare.”

Maine este ultima zi cand elevii pot depune actele. Potrivit Minsterului Educatiei in primul tur de admitere locurile bugetare la colegii si centrele de excelenta au fost acoperite in proportie de 80 la suta.

In topul preferintelor se numara specialitatile turism, programarea si analiza produselor de program, arhitectura, precum si cele din domeniul medicinei, unde au fost doi candidati pe un loc. Prioritate au avut candidatii cu cea mai mare medie.