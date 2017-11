Elevii de la Centru de Excelenta in Constructii fac lectii in frig, imbracati in geci si cu fulare la gat. Cladirea nu a fost conectata la caldura: "Pixurile nu scriu" - VIDEO

”Si mainile, si picioarele, urechilile ingheata. Stau imbracata.”

Zgribulti in banci, studentii spun ca le este foarte greu sa invete in astfel de conditii.

“Pixurile din cauza ca-i frig, nu scriu.”

Olesea GUTU, PROFESOARA DE CONSTRCUTII: “Copii ingheata, noi inghetam. Acum am iesit de pe foaie de boala ca se pribla vantul incolo si incoace e imposibil sa stai dezbracat. Nu putem sa indeplinim procesul de invatamant, nu avem conditii unde sa proiectam. ”

Mai norocosi sunt cei care fac orele in caminele institutiei.

“E cam strampt, dar e mai rau la frig. ”

“Aici e mai cald. Avem de efectuat unele lucrari mai masive si nu avem conditii adecvate.”

Directorul spune ca procesul de invatamant a fost dat pste cap din cauza firmei de constructii care nu a realizat in termen lucrarile de reparatie. Cladirea urma sa fie conectata la sistemul de incalzire la mijlocul lunii octombrie, iar acoperisul trebuia sa fie reparat inca acum doua luni.

Valeriu PELIVAN, DIRECTOR CENTRUL DE EXCELENTA IN CONSTRUCTII: “Acoperisul trebuia sa fie dat in exploatare pe 1 septembrie. Pana la inatii septembrie, ca acoperisul din centru sa fie deplasat pentru 1 noiembrie. Dupa intii noiembrie ne-au promis un alt termen pana la 1 decembrie.”

O parte din acoperis lipseste.

Valeriu PELIVAN, DIRECTOR CENTRUL DE EXCELENTA IN CONSTRUCTII: “Am avut ploi. S-a facut o protective temporara pelicula."

Si lucrarile de termoizolare a cladirii bat pasul pe loc, spune directorul.

Valeriu PELIVAN, DIRECTOR CENTRUL DE EXCELENTA IN CONSTRUCTII: “Aici pe santier la termoizolare nu e nici un muncitor. Asta in conditiile in care ar trebui sa scada temperaturil sub zero.Compania de consctructii nu este in stare sa realizeze acest proiect pentru ca la volumul de lucru ar trebui sa fie cel putin 50 de muncitori, aici vedem cativa”.

Reprezentantii firmei care efectueaza lucrarile au promis astazi ca pana la sfarsitul saptamanii institutia va avea caldura. Lucrarile de reparatie a Centrului de Excelenta in Constructii costa 26 de milioane de lei, proiectul fiind finantat de Banca Mondiala.