Elevii de la scoala internat din Carpineni au avut primul bal de absolvire. Tinerii spun ca pasesc intr-o alta etapa a vietii si au planuri mari de viitor. Vezi cum s-au distrat

Imbracati in tinute elegante, elevii au pasit in curtea institutiei, unde a fost organizata petrecerea de absolvire. Ca la un adevarat bal, s-a dansat vals.

Elena ZADIC, ABSOLVENTA: “Mi se pare ziua de azi foarte superba, ma bucur pentru acest concert. Si ne-a facut sa ne inveselim si mai bucurosi.”





Desi bucurosi ca au ajuns in aceasta zi, tinerii spun ca le este greu sa se desparta de colegi si de profesorii care au avut grija de ei in toti acesti ani.

Denis TATARU, ABSOLVENT:''Am 11 ani de cand sunt aici in scoala. Educatori si profesorii imi sunt familia mea. Si imi va fi foarte greu sa ma despart de ei.''





Denis si-a facut deja planuri de viitor si este fericit ca ii are alaturi pe sora si fratele mai mare.

Denis TATARU, ABSOLVENT: "Voi pleca la Colegiul Financiar Bancar, ca sa-mi continui studiile. Pentru a avea un viitor, mai bun.''

Vrea sa-si continue studiile si Elena, care spune ca e pregatita sa paseasca intr-o lume noua.



Elena BUZ, ABSOLVENTA: ''Astazi este ultima zi in institutie si plecam deja sa vedem o alta lume, alte lucruri. Aici noi am crescut, am cunoscut persoane ne-au indrumat si sunt ca niste parinti.''

Impreuna cu absolventii au dansat si educatorii, care i-au ghidat in toti acesti ani.

Tudor TENU, DIRECTOR GIMNAZIU-INTERNAT CARPINENI:''Este un total de munca de multi ani, depusa de intregul colectiv. Ne bucuram foarte mult ca-i vedem crescuti mari, frumosi. Avem o senzatie dubla ne bucuram pe de alta parte avem niste temei cum se vor descurca ei pe viitor in viata.''

Si pentru profesori despartirea este dureroasa.

Nina SECRIERU, EDUCATOR GIMNAZIU-INTERNAT CARPINENI:''Este greu sufleteste, dar nu vrem sa aratam in exterior. Ceva se rupe din noi pentru ca atatia ani au fost copii nostri.''

A venit sa cante pentru absolventi interpreta Catalina Rusu. Organizatorii care si-au luat angajamentul sa le daruiasca o petrecere frumoasa, au avut grija sa le ofere si tinute de sarbatoare. Acestea au fost colectate in cadrul campaniei Balul Fericirii organizata pe retelele de socializare.