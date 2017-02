Elevii din Carpineni vor sa obtina drumuri europene in satul lor. Au desenat si au marsaluit cu pancarte indemnand localnicii plecati in strainatate sa doneze bani - VIDEO

La varsta la care prioritatile lor ar trebui sa fie ceva mai copilaresti, elevii din Carpineni vor sa obtina drumuri europene in satul lor. Acestia au desenat cum ar vrea sa devina satul lor, iar apoi au marsaluit cu pancardele in maini pe strazi. Indeamna localnicii plecati in strainatate sa doneze bani pentru reparatia drumurilor -vreo 25 de mii de dolari. Au reusit sa adune in jur de 2 mii pana acum.