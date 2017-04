Elevii din sapte licee din capitala ar putea sa-si prelungeasca vacanta din cauza ninsorilor de la sfarsitul saptamanii trecute. Intr-un liceu a cazut tavanul - VIDEO

In gimnaziul Ion Costin de la Ghidighici, tavanul din mai multe clase a cedat sub greutatea zapezii de pe acoperis. Iar in alte 5 clase, tavanul ar putea avea aceasi soarta.Conducerea institutiei spune ca nu stie ce sa faca. Pentru lucrarile de reparatie e nevoie decpeste doua milioane de lei.

Lilia SCHIOPU, ADMINISTRATOR, GIMNAZIU "Maine copii o sa ne straduim sa repartizam in alte clase o sa fie mai inghesuiti dar nue nimic strasnic. Da e posibil sa cada deoarece uitativa la el este razmuiat si in orice moment poate sa cada, noi aici nici u aducem copiii."

In alte licee din capitala lucrurile stau putin mai bine. De exemplu la Nicolae Iorga, 30 de arbori si arbusti s-au brabusit si au blocat accesul. Directoarea institutiei spune ca a incercat cu fortele proprii sa-i inlature insa fara ajutorul militarilor nu s-ar fi descurcat.

Aida GONTA, DIRECTOR LICEUL “NICOLAE IORGA” "Toate accesele au fost blocate, din valea crucii si de aici, ambele le-am deblcat cu fortele prorpii dar aiata vedeti astazi suntem ajutati de 20 de militari si deja maine elevii vor avea acces in institutii.”

In total 9 institutii de invatamant au acoperisul avariat, iar in 7 accesul este blocat de arborii doborati la pamant. De asmenea in curtea a 40 scoli au cazut fire electrice.

Alexandru FLEAS, SEF DIRECTGIE EDUCATIE CHISINAU "Restul toate institutiile sunt pregatite pentru maine de a incepe procesul educational.”

Potrivit Ministerului Educatiei, in urma futunei de zapada au avut de suferit doar scolile din capitala. Maine levii din toata tara revin la ore dupa o saptmana de vacanta.