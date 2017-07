Eliberat din arest la domiciliu si cercetat sub control judiciar, Igor Gamretki s-a intors astazi la munca, insa a aflat ca este suspendat din functie. Ce spune despre retinerea primarului

VIDEO IN CURAND

"Am avut astazi ore de audienta cu persoane. Am facut sedinte cu colegii pentru ca sa documenteze tot ce a fost facut in perioada precedenta referitor la ce tine de reabilitarea bulevardului Stefan cel Mare, Alecsandri si Negruzii."

Intrebat de cum s-a simtit in arest la domiciliu, Gamretki a raspuns:

"Nu as dori nimanui."

- Credeti ca domnul Chirtoaca a fost retinut din cauza dvs? - Nu, nu cred ca a fost retinut din cauza mea si nu as vrea sa ma exprim chiar acum, este prematur sa dau alte detalii."

Ieri, procurorii au anuntat ca au finalizat urmarirea penala in cazul in care este cercetat Gamretki si au expediat dosarul in judecata. Potrivit procurorului de caz, acesta ar putea scapa cu o amenda de pana la 300 de mii de lei pentru ca si-a recunoscut vina.

Gamretchi este acuzat ca ar fi participat la trucarea licitatiilor, in vederea desemnarii companiei care sa amenajeze parcarile cu plata din capitala.

In schimb, acesta urma sa primeasca 13 la suta din veniturile firmei austro-ungare. In acelasi dosar mai sunt vizati Dorin Chirtoaca, Nistor Grozavu, milionarul Pincevski, un consilier municipal si administratorii a trei firme de parking. Deoarece si-ar fi recunoscut vina, pedeapsa ar putea sa-i redusa.