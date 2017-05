Emotii mari la Kiev. Baietii de la SunStroke Project vor lupta astazi pentru un loc in finala Eurovision 2017. Ultimele detalii privind show-ul pe scena au fost puse la punct: pasii de dans, luminile si spectacolul grafic - VIDEO

Astazi au fost puse la punct ultimele detalii privind show-ul pe scena: pasii de dans, luminile si spectacolul grafic. Cu mare atentie s-a lucrat si asupra costumelor. Artistii vor purta smoking, iar back vocalistele vestimentatii care ar semana cu rochia de mireasa.

Cei de la SunStroke Project vor evolua astazi sub nr 12 si vor concura cu interpreti din alte 17 tari. Reprezentantii tarilor vecine, Romania si Ucraina, vor iesi pe scena in a II-a semifinala, din 11 mai. Castigatorul celui mai asteptat eveniment muzical din Europa se va afla pe 13 mai. Potrivit prognozelor caselor de pariuri, Moldova va reusi sa treaca in urmatoarea etapa.