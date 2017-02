Emotiile de bacalaureat au inceput deja. In cateva licee au avut loc examene de simulare: "Testul a fost accesibil" - VIDEO

Ca la bacalaureat au venit astazi absolventii liceului Gheorghe Asachi. Si totusi, elevii erau mai relaxati din moment ce au lipsit camerele de supraveghere si detectoarele de metale. Astfel, unora, examenul la franceza li s-a parut floare la ureche.

“M-am descurcat destul de bine. Testul a fost accesibil. ”

“A fost un esantion accesibil. Toate subiectele au fost cunoscute. Nu este nevoie de copiat si nici nu ne incadram in timp cu copiatul.”

“Suntem antrenati bine si de aia a fost usor.”

“Practic tot ce am invatat, acolo era totul usor, pentru ca daca inveti stii totul.”

Pentru altii a fost ceva mai complicat.

“Probabil putin mai complicat este totusi eseul, unde trebuie sa ne expunem propriile noastre ganduri, adica este putin mai dificil sa faci asta intr-o limba straina.”

“Nu ca complicat, dar volumul este mai mare la prima parte. Acolo toate exercitiile sunt in volum mare.”

Cei de la ministerul educatiei au vrut sa vada daca elevilor le va fi suficient timpul pentru toti itemii si daca acestia sunt prea dificili sau, din contra, prea simpli.

Boris VOLOSATÎI, DIRECTOR LICEUL GHEORGHE ASACHI: “Schimbari in metodologie, schimbari in cerinte fata de testul in limba straina nu este. O sa vedem o pozitie exact care a fost anul trecut la bacalaureat si acest lucru se va intampla si la examen in vara, fara schimbari esentiale.”

Elevii nu vor primi note, iar rezultatele vor arata nivelul de pregatire. Astazi a fost doar un test, sustinut de peste 2300 de elevi din tara. Simularea examenelor de bacalaureat va avea loc in luna aprilie.