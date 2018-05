Episcopia de Ungheni si Nisporeni cere despagubiri de 500 de mii de lei de la preotul din Dereneu, care a trecut lacasul in subordinea Mitropoliei Basarabiei - VIDEO

Florin-Marin, PREOT SATUL DERENEU: "Preasfintitul Petru in scrisoarea ceea pe care mi-a trimis-o cere jumatate de milion, 500 de mii de lei daune morale, vezi Doamne ca i-am stricat demnitatea si onoarea."

Secretarul Episcopiei de Ungheni si Nisporeni ne-a spus ca parintele Marin Florin a fost dat in judecata pentru ca acesta ar fi denigrat imaginea episcopiei, fara a ne spune mai multe detalii.

Pe de alta parte, preotul de la Dereneu spune ca a primit o scrisoare in care este instiintat ca i se cere despagubiri, insa sustine ca nu are de gand sa plateasca, pentru ca nu se condisera vinovat. Totodata, Marin Florin se plange ca nici pana in ziua de azi nu poate intra in lacas, iar slujbele le oficiaza in continuare intr-o anexa din aceeasi curte.

Florin-Marin, PREOT SATUL DERENEU: "Tot in anexa aceea, ne este foarte greu. Stam foarte stransi, credinciosi vin foarte multi la rugaciune, chiar si 100 de crendinciosi vin in fiecare duminica si stam ca sardinele."

Scandalul de la biserica din Dereneu a izbucnit in luna martie, cand preotul din sat a trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. De atunci satenii s-au impartit in doua tabere, iar preotul nu mai este lasat sa oficieze slujbe.

Parintele Marin Florin spune ca a luat aceasta decizie, pentru ca Mitropolia Moldovei il jupuia de bani. Episcopia de Ungheni si Nisporeni respinge acuzatiile.