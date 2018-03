Epopeea gropilor din capitala continua cu un nou episod. O masina a ramas blocata intr-o gaura formata in asfalt pe o strada din sectorul Centru: "Este foarte adanca" - VIDEO

Groapa formata la intersectia strazilor Alexandru Hajdau si Vasile Alecsandri e atat de adanca incat a inghiti jumatate din roata masinii, iar autoturismul statea pe jumatate in aer. Femeia care era la volan spune ca nu a observat gaura din asfalt pentru ca, era acoperita de apa. Soferita, care era singura in masina nu a fost ranita, dar a tras o frica zdravana.

“La un moment dat iata nimeresc intr-o groapa cineva a masurat-o si a spus ca e o groapa foarte adanca. Asta e situatia drumurilor noi achitam taxele la timp, asa cum ni se cere si ca rezultat noi iaca avem strazi dezastruoase.”

Indignata, femeia a chemat politia la fata locului si sustine ca va cere despagubiri de la autoritati.

“M-am speriat putin ca orice sofer si acum urmeaza cel mai grav lucru nu stiu care vor fi costurile ca sa-mi repar.”



Un trecator s-a oprit sa studieze groapa. In loc de rigla a folosit o ramura gasita pe drum.

“Adancimea care este ea, in jur de 1,50 – 1,60 m are aceasta gaura. Care nu este si o sa vedem ce daune o sa avem, cam asta e nustiu ce sa zic, nu sunt comentari se face dezastru in Chisinau.”

Nu departe de capcana in care a nimerit soferita se intinde o alta cam la fel de mare. Directorul interimar al intreprinderii Exdrupo, repsonsabila de starea drumurilor, spune ca are deja un teanc de plangeri de la soferi care spun ca isi strica rotile atunci cand dau in gropi. Seful Directiei Transport, Vitalie Butucel, insa, afirma ca la el nu a ajuns nicio informatie de felul acesta.

Daca soferii aduc dovezi care sa ateste ca si-au avariat autoturismele din cauza infrastructurii rutiere, atunci pot sa-si recupereze banii pe care ii platesc pentru reparatii. Anul trecut mai multi soferi s-au plans in instanta si au cerut despagubiri. Procesele inca dureaza.