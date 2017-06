Epopeea vacantei lui Dodon. Dupa ce a declarat ca oferta de vacanta a primit-o de la consulul nostru in Antalya, iar acesta ar fi negat acest lucru, Dodon a postat poze si un comentariu in care ii multumeste oficialului pentru ospitalitate - FOTO

La cateva zile dupa ce a zburat in Antalya pentru a-si duce familia in vacanta, presedintele Dodon a zburat din nou in orasul turc. Astfel, dupa ce presedintele a declarat ca oferta de vacanta a primit-o de la consulul nostru in Antalya, iar aceasta a spus ca nici nu a vorbit cu seful statului, astazi, Dodon a postat mai multe poze si un comentariu in care multumeste pentru ospitalitate consulului si presedintelui turc.