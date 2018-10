Presedintele turc, Recep Erdogan a venit cu atentionari: "Membrii organizatiilor teroriste incearca sa se infiltreze printre autoritatile moldovenesti si sa urmeze aceiasi pasi cum au facut in tara noastra” - VIDEO

Recep TAYYP ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI: “Ii invit pe toti oamenii care comenteaza impotriva noastra sa se comporte asa cum ar trebui sa se comporte prietenii. Din pacate, acesti membri ai organizatiilor teroriste s-au strecurat in organizatiile noastre, aceasta organizatie terorista isi continua activitatile si in Moldova. Ei incearca sa se infiltreze printre autoritatile moldovenesti si sa urmeze aceiasi pasi cum au facut in tara noastra.”

Sapte profesori au fost retinuti de SIS pe data de 6 septembrie. Ei au fost declarati indezirabili si expulzati din Republica Moldova pe motiv ca ar avea legaturi cu o grupare islamista.





Avocatii lor spun ca ei sunt acum inchisi in diferite penitenciare din Turcia. Cazul a starnit reactii la nivel international, iar oficiali europeni au cerut Moldovei sa respecte drepturile omului.